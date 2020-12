Victoire finale pour l’équipe de Suède dans le relais homme de la Coupe du monde de biathlon disputé à Hochfilzen en Autriche ce dimanche après-midi.

Si le relais suédois composé de Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelson, il s’est montré supérieur aux favoris habituels, les Norvégiens toujours emmenés par les frère Boe et le jeune talent Johannes Dale. Derrière les intouchables vainqueurs du jour, la Norvège a devancé l’Allemagne avec Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll et Philip Horn qui obtiennent la dernière place sur le podium.

En revanche, côté français (Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Fabien

Claude, Quentin Fillon-Maillet) journée sans avec une sixième place au final notamment suite à la mauvaise prestations d’Emilien Jacquelin qui est passé au travers. Il faudra se relancer dès le prochain.

Le podium avec la Suède sur la plus haute marche ! 🇸🇪👏#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/sX3hEjFnyd — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 13, 2020

1. Suède 1:16:31.5 (0 tour de pénalité) (Femling, Nelin, Ponsiluoma, Samuelsson)

2. Norvège à 5.7 (1) (Lægreid, Dale, T. Boe, J. Boe)

3. Allemagne 44.1 (0) (Lesser, Rees, Doll, Horn)

4. Russie 1:13.5 (1) (Eliseev, Garanichev, Latypov, Loginov)

5. République tchèque 1:35.1 (0)(Mikyska, Stvrtecky, Moravec, Krcmar)

6. France 1:51.3 (3) (Guigonnat, Jacquelin, Claude, Fillon Maillet)

7. Autriche 1:56.2 (1) (Komatz, Eder, Leitner, Eberhard)