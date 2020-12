L’Equipe de France féminine de biathlon a décroché une très belle deuxième place au niveau du relais ce samedi après-midi sur la neige d’Hochfilzen en Autriche.

Derrière la Norvège et son relais intouchable avec Knotten, Tandrevold, Eckhoff et Roeiseland, le relais français a été parfait pour décrocher la deuxième place ce samedi du côté d’Hochfilzen. Les tricolores avec Anaïs Bescond, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Chevalier-Bouchet ont fait aussi bien que la semaine dernière à Kontiolahti malgré avoir bien mal débuté après le premier relais.

Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont relancé la machine avant qu’Anaïs Chevalier-Bouchet ne termine le travail juste devant le relais suédois.

Classement final relais féminin Hochfilzen :

1. Norvège 1:08:04.3 (1 tour de pénalité)

(Knotten, Tandrevold, Eckhoff, Olsbu Roeiseland)

2. France à 24.5 (0)

(Bescond, Simon, Braisaz, Chevalier)

3. Suède 32.5 (1)

(Skottheim, Persson, Öberg, Öberg)

4. Allemagne 32.7 (1)

(Hammerschmidt, Preuss, Hettich, Herrmann)

5. Italie 37.1 (0)

(Vittozzi, Lardschneider, Wierer, Sanfilippo)

6. Autriche 1:12.9 (1)

(Zdouc, Schwaiger, Innerhofer, Hauser)

7. Ukraine 1:13.3 (0)

(Blashko, Dzhima, Semerenko, Pidhrushna)

8. Russie 1:51.0 (1)

(Pavlova, Kazakevich, Kuklina, Kaysheva)

9. Suisse 2:06.3 (1)

(Cadurisch, Gasparin, Gasparin, Häcki)

10. Belarus 2:18.1 (3)

(Alimbekava, Kryuko, Kruchinkina, Sola)