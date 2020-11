Sturla Holm Laegreid a remporté la première manche de Coupe du Monde de biathlon à la surprise générale. Le Norvégien décroche le premier succès dans sa jeune carrière de biathlète.

Agé de 23 ans, Laegreid a créé la sensation en s’offrant un premier succès sur la Coupe du Monde lors de l’individuel disputé en Finlande sur la piste de Kontiolahti. Pour la course d’ouverture de la saison, le champion en titre Johannes Boe termine deuxième avec une faute aux tirs derrière l’intouchable vainqueur du jour et son 20/20 à la carabine. L’Allemand Erik Lesser complète le podium.

Les Français ont été moyen et Quentin Fillon-Maillet prend la quatrième place, alors que Emilien Jacquelin et Antonin Guigonnat doivent respectivement se contenter des 8 et 9e place.

Super course de Quentin Fillon Maillet 🇫🇷 avec un 19/20, qui termine quelques secondes avant Johannes Boe qui prend provisoirement la tête du classement !



