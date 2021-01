Johannes Boe a décroché une cinquantième victoire en Coupe du monde de biathlon ce vendredi après son succès sur le sprint d’Oberhoff.

Grandissime favori de la course, Boe a montré une fois de plus sa supériorité en écrasant la concurrence sur la piste d’Oberhof. Ce vendredi, il a devancé son frère aîné Tarjei et leur compatriote Sturla Holm Laegreid. Le grand vainqueur du jour a même terminé avec une faute aux tirs mais signe une deuxième victoire cette saison en Coupe du monde, la 50e de sa carrière.

Côté Français, Quentin Fillon-Maillet a raté son rendez-vous avec une 84e place très très loin derrière les deux meilleurs tricolores du jour à savoir Simon Desthieux (7e) et Fabien Claude (8e). Classé au-delà de la 60e place, Fillon-Maillet ne pourra même pas disputer la poursuite samedi. Notons aussi la belle performance d’Emilien Claude petit frère de Fabien qui termine 33e pour sa première Coupe du monde avec un 10 sur 10 aux tirs.

Le top 10 pour le moment, avec un triplé Norvégien, mais Fabien Claude est placé avant la poursuite de demain

Le direct > https://t.co/cjZkHDaml7 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/IDzcEi7C1o — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 8, 2021