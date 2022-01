Benedikt Doll a remporté la Mass Start disputée à Anterselva ce samedi après-midi lors d’une nouvelle étape de Coupe du monde.

L’Allemand s’est imposé de belle manière cet après-midi avec un total de 19 sur 20 aux tirs. Doll a devancé les Norvégiens Johannes Boe, triple tenant du gros globe de cristal, et Sturla Laegreid. Le vainqueur du jour a résisté à ses poursuivants et obtient le tout premier succès de sa saison. Le Français Antonin Guigonnat prend la 4e place. En grande forme depuis le début de l’hiver, le Français Quentin Fillon-Maillet termine à la 8e place de cette Mass Start. Le tricolore reste en tête du classement général avec 135 points d’avance sur son compatriote Emilien Jacquelin et le Suédois Sébastien Samuelsson absents ce week-end.