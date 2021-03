Leader du classement général de la coupe du monde de biathlon, Tiril Eckhoff a une fois de plus remporté le sprint d’Ostersund en Suède ce vendredi après-midi.

La Norvégienne qui écrase tout sur son passage cette saison remet ça avec un succès devant l’Italienne Dorothea Wierer avec 2,2 secondes d’avance et près de 6,7 secondes sur sa compatriote Ingrid Tandrevold qui termine aujourd’hui troisième. Avec cette 13e victoire de la saison, sa 26e en carrière, elle se rapproche tout près du record de la Suédoise, Magdalena Forsberg (14 victoires en une saison) qui tient depuis 2001. Elle pourra même battre ce record ce week-end avec la poursuite et la mass start à venir. Meilleure Française, Anaïs Chevalier-Bouchet termine à la quatrième place, avec une faute au tir et à 15 »4 de la gagnante du jour.