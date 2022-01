La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland s’est illustrée ce dimanche sur la poursuite d’Oberhof dimanche, après avoir déjà remporté le sprint disputé vendredi. Elle conforte ainsi sa place en tête du classement général de la Coupe du monde de biathlon.

Partie avec sept secondes d’avance sur la Bélarusse Hanna Sola et la Française Julia Simon, Roeiseland a dominé l’ensemble de la course et n’a concédé que deux erreurs au tir.

Elle devance ce dimanche la Suédoise Hanna Oeberg (33.4 sec) et la Bélarusse Dzinara Alimbekava (42.7 sec). Les Françaises Julia Simon (51.2 sec) et Anaïs Chevalier-Bouchet (59.7 sec) arrivent juste derrière.