Le biathlète italien s’est imposé ce vendredi dans le dernier sprint de la saison de Coupe du monde à Östersund, en Suède. Il a notamment devancé les deux Français Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet qui terminent 4e et 5e.

L’Italien Lukas Hofer s’est imposé cet après-midi lors du sprint d’Östersund, qui accueille la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon. Il a devancé le Suédois Sebastian Samuelsson et le Norvégien Tarjei Boe.

Les deux Français Simon Desthieux et Quentin Fillon-Maillet se sont respectivement classés quatrième et cinquième. Candidats au gros Globe, Sturla Holm Laegreid et Johannes Boe ont fini juste derrière, sixième et septième.