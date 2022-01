Le Français Quentin Fillon-Maillet a remporté ce dimanche la poursuite (12,5 km) d’Oberhof, signant ainsi sa deuxième victoire consécutive dans cette épreuve après celle au Grand-Bornand. Il reprend à cette occasion la tête de la Coupe du monde de biathlon.

Il devance ce dimanche le Suédois Sebastian Samuelsson (9.9 sec) et des Norvégiens Tarjei Boe (15.6 sec) et Sturla Holm Laegreid (15.7 sec). « Je ne pensais pas, après le premier stand pouvoir jouer la victoire », a-t-il déclaré au micro de l’Union internationale de biathlon (UBI). « J’ai tout donné, la piste était très lente, c’était une journée difficile pour faire du biathlon et je suis très content de m’imposer. »

Puis il a continué : « Je pense que je me suis fait piéger sur le premier tir, parce qu’il y avait moins de vent, mais finalement les conditions ont changé.»

Grâce à ce troisième succès de la saison, (neuvième de sa carrière), Fillon-Maillet reprend la tête de la Coupe du monde, devant Jacquelin au classement général de la Coupe du monde, avec douze points d’avance.

