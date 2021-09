Avant de débuter sa première saison en Euroleague, l’AS Monaco vient de recruter le vétéran Will Thomas.

Vainqueur de l’Eurocup l’an dernier, l’AS Monaco vient d’annoncer un renfort de taille ce lundi. Le club de la Principauté s’est offert l’ailier-fort Will Thomas (2,03 mètres), habitué des parquets d’Euroleague depuis 2014. L’Américain de 35 ans vient surtout apporter une bonne dose d’expérience à la Roca Team, comme il l’a expliqué en interview sur le site de l’ASM.

« Le club voulait me signer plus tôt cet été il y a deux mois de cela, mais j’avais finalement décidé d’aller en Russie à Kazan. Comme ça n’a pas fonctionné là-bas, et que Monaco était toujours intéressé pour me recruter, j’ai fait le choix de rejoindre l’équipe. J’ai forcément de l’expérience à apporter, car je pense être le joueur le plus âgé de cet effectif. Mais aussi du leadership car c’est comme ça que je suis sur le terrain. Je pense que je peux aider les jeunes joueurs à évoluer à ce niveau, et à se forger pour l’avenir. »