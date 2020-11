Sélectionneur de l’Equipe de France de basket, Vincent Collet tient à féliciter son groupe pour la victoire 79 – 56 face à la Grande-Bretagne, mais surtout Amath M’Baye auteur d’un gros match avec 24 points.

« Toute la semaine, il était vraiment en forme. Tu ne sais jamais si cela va être confirmé en match mais par rapport à la fenêtre de février, je le trouvais beaucoup plus en cannes, il était à l’aise sur toute la préparation. C’était déjà notre joueur le plus en vue sur l’ensemble des entraînements qu’on a pu faire, et c’est ce soir une confirmation, je crois qu’il est en forme. » Confie-t-il en conférence de presse.

Avant de terminer : « Il faisait partie, avec (le capitaine) Andrew Albicy, des leaders de cette équipe-là puisque il avait aussi un rôle important à la Coupe du monde, comme Andrew. Il était investi, quelque part, d’une certaine mission. Il a eu beaucoup d’impact ce soir, à la fois dans la réussite mais aussi dans l’engagement global. »