A l’occasion du « Veteran Day » aux states, la NCAA a organisé un match sur un navire de guerre. La légende raconte que celui qui faisait un air-ball devait enfiler son slip et sauter dans le Pacifique pour récupérer la balle.

On espère que les lycéens de Gonzaga et de Michigan State n’avaient pas mangé trop lourd hier parce jouer un match de basket de basket c’est compliqué mais alors jouer un match de basket avec le mal de mer on vous explique pas le bourbier. A l’occasion du Armed Force Classic, match de gala mis en place en 2012, les futurs pépites NBA ont pu se la donner dans un cadre unique : le pont du porte-avion de l’USS Abraham Lincoln. Rien que ça.

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’un match universitaire se déroule au-dessus des poissons : en 2011, Draymon Green et ses potes des Spartans jouaient sur un navire militaire sous les yeux du président Obama.