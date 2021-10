Membre de l’Equipe de France de basket, Isaïa Cordinier ne va pas rejoindre la NBA, du moins cette année. Non l’ancien joueur de Nanterre va signer en Italie avec le Virtus Bologne.

Un temps proche de rejoindre la franchise des Nets de Brooklyn, le Français a pris la décision d’évoluer en Italie sous les couleurs de la grande Virtus Bologne comme le précise « Walla Sport ». Agé de 24 ans, il va découvrir le championnat italien et disputera la l’EuroCup avec sa nouvelle équipe cette saison. Une belle progression car il arrive dans un effectif de haut niveau, aux côtés de Milos Teodosic, Marco Belinelli mais aussi Nico Mannion et JaKarr Sampson. Cordinier ne sera pas le seul français non plus puisque Mam Jaiteh y a signé pour deux ans en juillet dernier. Il retentera sa chance aux Etats-Unis la saison prochaine.