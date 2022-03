Le meneur américain, Norris Cole, a signé en faveur de la JL Bourg en tant que pigiste médical d’Eric Mika a annoncé le club burgien lundi.

Le joueur, âgé de 33 ans, a été sacré champion NBA, au côté de Lebron James avec Miami (2012, 2013). Il évoluait depuis le début de saison à Unicaja Malaga mais n’a pas disputé de match depuis le 25 janvier. En 16 matches de ligue espagnole, il a tourné à 13,3 points, 4,2 passes. Il était à 6,7 points et 4,2 passes en Ligue des Champions.

Norris Cole a déjà joué en France pour Monaco et l’ASVEL Lyon-Villeurbanne où il évoluait la saison dernière en Euroligue et en Elite avec un titre de champion de France et une Coupe de France à la clé. En Europe, Norris Cole a aussi porté les couleurs du Maccabi Tel Aviv (Israël), Avellino (Italie) et Podgorica (Monténégro). Avec la JL Bourg, l’Américain ne pourra jouer qu’en championnat de France où le club burgien occupe la 12e place, la date limite de qualification pour participer à l’Eurocoupe étant passée.