Dwayne Bacon, ancien ailier du Orlando Magic, en NBA, s’est engagé avec Monaco. Le joueur de 26 ans débarque sur le rocher après quatre saisons dans la Grande Ligue.

Après Mike James durant l’intersaison, l’AS Monaco continue son recrutement XXL. Ils viennent de signer pour cette saison l’ailier Dwayne Bacon, non conservé par les New York Knicks, en NBA. Pourtant l’ancien de Florida State venait de sortir de sa meilleure saison en carrière avec les Orlando Magic. En effet, il a disputé l’intégralité des matchs de son équipe (72 matchs dont 50 comme titulaire) avec une moyenne de 10,9 pts par match. C’est donc un nouvel atout de poids pour la Roca Team qui s’est à nouveau imposé hier soir en Euroligue, 70-62 face à l’Etoile Rouge Belgrade.

« Je suis là pour aider l’équipe à atteindre ses ambitions, et franchir des paliers. Il y a de très bons joueurs ici à Monaco, et je pense qu’il y a vraiment matière à réaliser de très belles choses pendant cette saison. Physiquement je sors d’une grosse préparation, et je suis prêt pour amener ce que je sais faire sur le terrain. » a déclaré le néo-monégasque sur le site de son nouveau club.