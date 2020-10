L’Asvel Lyon-Villeurbanne a annoncé ce samedi que l’entraîneur TJ Parker et deux joueurs avaient été testés positifs au Covid-19. Le match de championnat de France de basket à Cholet, programmé dimanche (15H00) est néanmoins maintenu.

“Le reste du groupe a pris comme prévu la direction de Cholet” a précisé le communiqué du club ce samedi. Selon le protocole, TJ Parker et les deux joueurs positifs seront à l’isolement une semaine et ne seront pas présents lors des deux prochaines rencontres.

L’Asvel n’a gagné qu’une fois cette saison, à Châlons-Reims, et perdu à quatre reprises, deux fois en championnat face à Dijon et Bourg-en-Bresse et deux en Euroligue à Valence et Milan.