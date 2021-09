Svetislav Pesic, qui avait permis à la Yougoslavie de remporter les titres européens et mondiaux au début des années 2000, a pris les reines de la sélection serbe de basket-ball, après son échec à se qualifier pour les Jeux Olympiques à Tokyo, a annoncé mardi la Fédération serbe de basket-ball (KSS).

« Notre entraîneur à succès Svetislav Pesic est le nouveau sélectionneur, il dirigera l’équipe nationale dès les qualifications pour le Mondial 2023 » et pour l’Euro-2022, a annoncé la Fédération dans un bref communiqué diffusé sur son site internet. L’entraîneur germano-serbe de 72 ans succède à Igor Kokoskov qui avait renoncé, à la mi-septembre, à mener la Serbie à peine deux ans après avoir été nommé en novembre 2019. Après son échec à qualifier la Serbie pour les Jeux Olympiques, Kokoskov et la Fédération ont « d’un commun accord » mis un terme à leur collaboration, a annoncé la KSS.

Pesic avait remporté le championnat du monde junior en 1987 à Bormio avec une sélection yougoslave portée à l’époque par un certain Toni Kukoc et autres Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic et Dino Radja. En 2001, il avait remporté le Championnat d’Europe avec la Yougoslavie (Serbie et Monténégro, ndlr) et en 2002 le Championnat du monde à Indianapolis en éliminant notamment en quart de finale la « Dream team » des Etats-Unis sur ses terres. En 2003, il avait aussi remporté l’Euroligue avec Barcelone.