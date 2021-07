Dans un entretien accordé à L’Equipe, Rudy Gobert a exprimé son immense ambition avec l’équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Le pivot d’Utah Jazz a digéré son élimination précoce en play-offs de la NBA. Il se dit en pleine forme et exprime une ambition rare : la première marche du podium aux JO : « Il y a de grosses équipes en face mais, sur un match, on peut battre n’importe qui. On espère passer un bon moment aux JO, mais on n’y va pas pour ça. On vise la médaille d’or. »