Le pivot de l’équipe de France et de la franchise NBA du Utah Jazz a exprimé à son tour des critiques quant au choix du Parc des Expositions de la Porte de Versailles comme site d’accueil de la phase préliminaire du basket lors des JO de Paris 2024.

Comme Evan Fournier ou Nicolas Batum, Rudy Gobert regrette à son tour le choix de ce lieu, sans concertation avec les joueurs. « C’est dommage. On ne m’a pas fait part de ces conversations en interne et de ces prises de décisions. C’est une opportunité manquée pour moi. J’espère qu’ils vont prendre les bonnes décisions et faire en sorte qu’il y ait quand même un peu de respect pour notre sport. Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote, donc ça n’a pas de sens », a déclaré le pivot français.

Rappelons que la France a été médaillée d’argent aux JO de Tokyo et fera partie des nations favorites aux Jeux de Paris, qui plus est à domicile. Le choix d’un hall d’exposition pour accueillir des matches de basket fait l’unanimité contre lui !