Les basketteuses françaises, trois jours après échoué face à l’Ukraine, ont rebondi contre la Lituanie, en les battant 83-56 ce dimanche au Palacium de Villeneuve d’Ascq.

Une victoire primordiale, alors que les joueuses de l’équipe de France doivent terminer soit dans les dix premières nations soit les quatre meilleures deuxièmes des dix groupes pour se qualifier pour l’Eurobasket-2023 en Israël et en Slovénie.

Grâce à cette victoire, et notamment grâce à Marine Johannès (18 minutes, 13 points et 3 passes), les Bleues sont relancées dans la compétition et ont désormais plus d’un an avant leur prochaine fenêtre de qualification à l’Euro, prévue fin novembre 2022 avec la réception de la Finlande et l’Ukraine, pour se préparer.

Le prochain rendez-vous des joueuses de Jean-Aimé Toupane les attend en février avec le tournoi de qualification à la Coupe du monde 2022 organisée en septembre en Australie.