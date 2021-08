L’équipe de France de basket s’est finalement inclinée ce samedi en finale olympique face aux États-Unis (87-82). Nicolas Batum parle déjà de l’avenir.

« Être déçu… C’est de ça que l’on peut être satisfait. Le basket français en est là, déçu d’avoir une médaille d’argent aux Jeux Olympiques. Il y a dix ou quinze ans, quand la France faisait une cinquième place mondiale, on était content. On a essayé d’installer une base il y a dix ans, avec la génération de Tony (Parker) et Boris (Diaw). On a essayé de continuer ça pour la génération future. On veut installer le basket français durablement au plus haut niveau. On veut être constant. On veut être au top. Nous, on y croit », a indiqué le joueur des Bleus.