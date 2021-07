L’équipe de France U19 s’est qualifiée pour la première fois pour la finale de la Coupe du monde de basket en prenant le dessus sur le Serbie (75-69) dans le dernier quarts-temps de la rencontre, samedi à Riga.

Privés pendant la quasi-totalité de la demi-finale de leur ailier-fort et jeune phénomène de 17 ans et 2,20 m Victor Wembayana (9 minutes disputées), auteur de quatre fautes en l’espace de 7 minutes et mis sur le banc, les Bleuets ont d’abord connu un début de match catastrophique, menés 23-13 à l’issue du premier quart-temps. Les coéquipiers de Jayson Tchicamboud, meilleur marqueur de la rencontre avec 19 points, et de Clément Frisch (14 points), ont alors dû courir après le score tout au long de la partie mais sont parvenus à inverser la tendance au début de la dernière manche sur un panier à trois points de Demahis-Ballou. Un quatrième quart-temps salvateur et remporté 22-12.

En finale, les Français affronteront dimanche les Etats-Unis, vainqueurs samedi du Canada, 86-92.