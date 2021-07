Le club de Limoges a annoncé ce mardi avoir engagé pour la saison prochaine l’entraîneur italien Massimo Cancellieri en remplacement de Mehdy Mary, licencié vendredi dernier après la 9e place du CSP en championnat de France Elite.

Cancellieri, bientôt 49 ans, a fait ses débuts à Rome au sein d’une équipe féminine. Il a ensuite fréquenté plusieurs bancs notamment comme adjoint à Teramo, Montecatini ou au sein du grand Milan, volant de ses propres ailes à Veroli, Biella ou à Ravenne.

Il est « connu pour son tempérament explosif et sa philosophie défensive et dispose de toutes les qualités à la fois humaines et sportives pour remplir sa mission à Limoges« , a indiqué le club limougeaud dans un communiqué. « Il vient avec une motivation extrême, une passion pour le jeu, et se sent prêt à relever le défi que nous lui avons proposé, a déclaré le directeur sportif du club Crawford Palmer. Son arrivée doit être un catalyseur pour l’équipe et pour le CSP dans son ensemble« .