Très bonne nouvelle pour l’ASVEL et son président Tony Parker. Le club de basket français a reçu une licence permanente pour évoluer en EuroLeague à partir de la saison prochaine.

Champion de France en titre, le club villeurbannais a reçu une bonne nouvelle ce vendredi soir. Présidé par Tony Parker, il a obtenu une licence permanente de la part de l’EuroLeague à partir de la saison prochaine. « C’était un rêve à mon arrivée qui devient aujourd’hui réalité ! Ce n’est pas maintenant que nous allons relâcher nos efforts, bien au contraire. Nous voulons maintenant prouver que l’on mérite cette place parmi les plus grands, on veut placer LDLC ASVEL au sommet ! » s’est réjoui TP. L’Asvel sera donc présente dans les années à venir dans la plus prestigieuse des Coupes européennes.