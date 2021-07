Récent champion de France de basket avec l’ASVEL, Guerschon Yabusele quitte déjà la Jeep Elite et va rejoindre l’Espagne et le mythique Real Madrid.

International français, il a décidé de s’engager avec le club espagnol pour la saison prochaine et va même retrouver de nombreux compatriotes. Fabien Causeur, Thomas Heurtel et Vincent Poirier évoluent déjà au Real Madrid et ils seront désormais une petite colonie avec l’arrivée de celui qui est devenu champion de France avec l’ASVEL. Ancien joueur NBA, il rejoindra sa nouvelle équipe dans quelques semaines, puisqu’il prépare actuellement les JO de Tokyo avec les Bleus. A 25 ans, il va jouer dans un des clubs les plus prestigieux en Europe et aura à coeur d’aider le Real à soulever l’EuroLeague dans quelques mois.