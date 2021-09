Dusan Ivkovic, dit « Duda », le légendaire entraîneur de basketball, est décédé ce jeudi à 77 ans, a annoncé la Fédération serbe de basket-ball.

Pour autant, la Fédération ne donne aucun détail sur les causes du décès. D’après les dernières informations des médias et notamment de la chaine de TV privée N1, Ivkovic aurait succombé à « un oedème pulmonaire et un herpès ».

Dusan Ivkovic est arrivé à la tête de la sélection yougoslave en 1988. Avec cette équipe, le surnommé « Duda » a remporté trois championnats d’Europe (1989 à Zagreb, 1991 à Rome et 1995 à Athènes), ainsi qu’un championnat du monde en 1990 en Argentine.

