Joli coup que vient de réaliser LDLC ASVEL ce vendredi matin en annonçant la signature de Kostas Antetokounmpo (23 ans, 2,08 m) en provenance des Los Angels Lakers en NBA.

Le club récent champion de France se renforce avec un grand nom du basket mondial. Les hommes coachés par TJ Parker accueillent pour les deux prochaines saison l’intérieur grec Kotas Antetoikounmpo. Frère du dernier MVP star des Bucks de Milwaukee Giannis mais également de Thanasis qui évolue également chez les Bucks, il arrive de NBA en provenance des Los Angeles Lakers. La belle histoire du jour, un membre de la fratrie Antetokounmpo arrive à Villeurbanne pour le plus grand plaisir de son futur coach.

« C’est évidemment un nom qui parle à tout le monde. Kostas a du talent plein les mains. Il est très athlétique, peut évoluer sur les postes 4 et 5. Il vient de boucler une année en G-League (ligue de développement NBA) et a encore beaucoup à apprendre. Mais lors des discussions que nous avons eues ensemble, nous avons vite pu sentir sa détermination et sa motivation », a assuré l’entraîneur de l’Asvel, TJ Parker.