Après le départ de Guerschon Yabusele pour le Real Madrid, l’ASVEL se renforce avec un nouveau joueur l’américano-allemand Dylan Osetkowski.

Le club récent champion de France annonce la signature de l’intérieur qui évoluait en Allemagne dans le club du Ratiopharm Ulm depuis 2019. Agé de 24 ans, il devient un nouveau joueur de l’effectif et apportera son expérience du haut niveau, lui qui fait partie des joueurs majeurs de l’équipe avec 17,9 points, 5,3 rebonds et 2,8 passes décisives par match en Eurocoupe la saison dernière. « Dylan est un véritable attaquant, un joueur avec un QI basket élevé. Il est polyvalent, peut jouer sur les deux postes intérieurs et c’est aussi un très bon shooteur à trois points, avec de hauts pourcentages en Eurocoupe et dans le championnat d’Allemagne. Il sera comme un deuxième meneur pour nous grâce à sa qualité de passe », a déclaré l’entraîneur de l’Asvel TJ Parker, cité dans un communiqué du club.