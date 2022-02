L’arrière américain Marcos Knight a prolongé son contrat avec l’ASVEL jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club villeurbannais jeudi.

Marcos Knight (32 ans) avait signé le 12 novembre 2021 à l’ASVEL comme pigiste médical pour pallier l’absence de son compatriote David Lighty, victime d’une fracture à la main droite et dont le retour à la compétition est espéré en février. Toutefois le club de Tony Parker doit faire face à une accumulation de joueurs blessés : Antoine Diot, Victor Wembanyama, Raymar Morgan, William Howard et dernièrement le meneur Elie Okobo, qui sera absent six semaines en raison d’une opération à l’épaule droite.

Knight a gagné l’Eurocoupe en 2021 avec Monaco et avait été élu MVP du Final 4 en Bundelisga (championnat allemand) sous les couleurs de Ludwigsbourg en 2020. Troisième du championnat de France, l’ASVEL affronte l’Anadolou Efes ce vendredi en EuroLigue, où le club villeurbannais est treizième.