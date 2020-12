Victoire tranquille 96 à 68 pour l’équipe de l’ASVEL ce soir face à Gravelines Dunkerque dans le cadre de la 5e journée de Jeep Elite. Les hommes de TJ Parker confirment avec un joli succès.

ASVEL – Gravelines 96 – 68 : match complet pour les locaux qui ont pu compter sur une très belle adresse notamment à trois points. Allerik Freeman (16 pts), Mattew Strazel (11 pts), Guerschon Yabusele (16 pts) ou encore Charles Kahudi (17 pts) ont participé au festival villeurbannais. En face, seul Lucas Bourhis (13 pts) et Gavin Ware (12 pts) ont tenté quelque chose mais trop peu pour inquiéter l’équipe qui évolue aussi en EuroLeague. Au classement, les vainqueurs du jour sont aujourd’hui cinquième avec 5 victoires et 2 défaites alors que Gravelines est 14e avec 2 victoires et 5 défaites.