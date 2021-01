L’ASVEL présidé par Tony Parker a obtenu un accord de principe avec le patron en chef de l’EuroLeague à savoir M. Jordi Bertomeu.

Voilà une très bonne nouvelle pour le club de Jeep Elite et le basket français en général. Jordi Bertomeu a donné son accord à Tony Parker pour obtenir une licence permanente en EuroLeague alors que le club disputait sa deuxième et dernière saison en Europe cette année. Avec ce deal, les joueurs de TJ Parker vont pouvoir continuer leur aventure et ainsi poursuivre leur évolution. « J’espère qu’au plus tôt fin février-début mars, nous pourrons annoncer la validation de l’accord et l’intégration de l’Asvel comme membre à long terme de l’Euroligue », a déclaré M. Bertomeu.