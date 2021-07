Actuellement en préparation pour les JO, l’ailier des Nets, Kevin Durant, a donné son sentiment sur l’apport de Kobe Bryant, disparu en 2020.

« Kobe Bryant veillait sur nous comme sur des enfants. Quand il était en vie et qu’il jouait, notre jeu était imprégné de son ADN. Il nous a appris ce qu’était le jeu, il nous a transmis une éthique de travail. Nous avons tous appris quelque chose de lui. Aujourd’hui, il n’est plus parmi nous. Nous voulons honorer sa mémoire, en jouant avec passion, avec beaucoup d’énergie à chaque match », a indiqué Kevin Durant, ailier des Nets et des États-Unis.