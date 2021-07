L’intérieure de l’équipe de France Sandrine Gruda s’est confié après la défaite des Bleues contre le Japon (74-70) pour leur premier match des Jeux Olympiques de Tokyo.

« Je suis très déçue de cette performance. La différence s’est jouée, je crois dans l’agressivité, en attaque d’abord, où l’on n’a pas réussi à provoquer assez de fautes pour aller sur la ligne des lancers francs, mais surtout en défense. Alors que généralement, on est connues pour ça, notre défense. Elles mettent 74 points, et c’est beaucoup trop pour une équipe de ce calibre. Notre manque d’agressivité se voit à ce niveau-là. On s’est trouées à maintes reprises en défense et ça nous a coûté la victoire. On est devant rebond, sans perdre trop de ballons (14). Mais elles ont été adroites, ont mis dedans à trois points (11/27 malgré un premier quart-temps à 1/7). On n’y était pas du tout. Je connais, d’expérience, quels sont les matches qui comptent, ceux où il faut répondre présent », a indiqué la joueuse des Bleues.