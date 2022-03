La polémique sur Le hall 6 du Parc des Expositions de la Porte de Versailles aura eu raison des instances de basket. En effet, via un communiqué, le verdict est tombé et cette salle n’accueillera plus les rencontres pour la première phase du tournoi olympique de basket.

L’information venait de l’Équipe puis a été confirmée par les organisateurs. Via un communiqué, la Fédération internationale de basket (FIBA) et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO) ont officialisé la nouvelle « Paris 2024 et la FIBA ont pris la décision commune, aujourd’hui, de ne pas tenir l’Arena Paris Sud 6 (Hall 6 de la Porte de Versailles) pour organiser la phase préliminaire des compétitions de basketball masculin et féminin des Jeux Olympiques de Paris 2024, et ont convenu de travailler dès à présent, en concertation, à l’identification d’un nouveau site », témoignent le COJO et la FIBA. Une décision qui a sans doute été influencée par les récentes critiques, dont la moquerie d’Evan Fournier qui avait été l’un des premiers à réagir sur les réseaux.

La décision du nouveau site d’accueil sera débattu ce vendredi lors du Bureau central de la FIBA. Certaines villes de province se sont portées volontaires pour prendre le relais (Orléans et Lyon), mais ces pistes seraient également abandonnées. Selon l’Équipe, l’option la plus probable est de délocaliser les matchs dans la nouvelle Arena de la porte de la Chapelle, dont la livraison est prévue pour septembre 2023.