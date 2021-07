La star des Mavs de Dallas mais aussi de la sélection slovène, Luka Doncic est revenu sur la qualification de son pays pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo.

Celui qui a terminé en triple double avec 31 points, 11 rebonds et 13 passes en finale du tournoi de qualification olympique face à la Lituanie était fier d’offrir cette qualification et ce succès à son pays. « Je pense que chaque enfant rêve de ce moment là. J’en ai rêvé également. On l’a fait, on a tout donné et je pense qu’on mérite d’y être. On écrit l’histoire de notre pays. On a gagné ici (en Lituanie). La Slovénie va participer pour la première fois de son histoire aux Jeux Olympiques. C’est incroyable. » A-t-il confié après la rencontre. La belle histoire se poursuivra au Japon dans quelques semaines.