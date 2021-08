Victoire des grandes favorites américaines face à l’Australie sur le score de 79 à 55 ce mercredi matin en quart de finale du tournoi olympique.

Les Américaines se sont qualifiées en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ce mercredi après sa belle victoire face aux Australiennes. Dès le début, les joueuses américaines n’ont jamais tremblé et ont obtenu leur place dans le dernier carré avec un duel contre la Serbie qui a éliminée le pays hôte un peu plus tôt dans la journée. Dans le match du jour, Team USA a pu compter sur un gros match de sa star Breanna Stewart qui termine avec 23 points. Deux autres quarts de finale sont au programme mercredi: Japon-Belgique (17h20 locales, 10h20 françaises) et France-Espagne (21h00 locales, 14h00 françaises.