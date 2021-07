L’équipe de France féminine de basket 3×3 a laborieusement remporté (22-18) contre la Mongolie, équipe plus faible de la phase de groupe, sa deuxième victoire en cinq matches et peut entrevoir les quarts de finale tournoi olympique, lundi à Tokyo.

C’est un match très engagé physiquement, rendu irrespirable jusqu’au bout, moins par la moiteur ambiante que par la résistance affichée par les Mongoles, que les Bleues ont livré à l’Aomi Urban Sports Park. Un shoot derrière l’arc de Mamignan Touré, qui s’était pourtant peu mise en évidence jusque-là, a délivré les Françaises, quasiment toujours devant au score, mais qui ont vu leur courte avance de quatre points (14-10) fondre à 18-18.

Il a fallu un double-pas pourtant ouvert manqué par Chimeddolgor Enkhtaivan, pour que la France se détache définitivement dans les deux dernières minutes, alors qu’en face la rotation ne se faisait plus depuis la blessure à la jambe de Solongo Bayasgalan, après un choc avec Laetitia Guapo. Cette dernière a été la plus prolifique en attaque avec 9 points inscrits, se montrant à la hauteur de son statut de meilleure joueuse du monde, selon un classement individuel établi par la Fédération internationale (Fiba). En soirée, la France, 5e de la phase de groupe, affronte la redoutable Russie, deuxième avec quatre victoires en cinq matches. Les Bleues doivent finir entre la 3e et 6e place, si elles veulent disputer les barrages qualificatifs pour le dernier carré.