« On a 17 heures pour être prêtes. Et si on est frustrées, il faut mettre cette frustration sur les Serbes », a appelé Valérie Garnier, la sélectionneuse de l’équipe de France de basket, après l’échec en demi-finale des Jeux de Tokyo face au Japon.

Les Bleues ont été impuissantes et largement battues (87-71), vendredi à Saitama, par les insaisissables Japonaises qui défieront dimanche les grandes favorites Américaines, victorieuses de la Serbie (79-59). « Il faut se focaliser sur le match pour la 3e place samedi. On a une revanche à prendre sur la Serbie. Se battre pour une médaille de bronze, c’est le mot d’ordre », a insisté Garnier après avoir reconnu que « les Japonaises ont été meilleures que nous ». Les Serbes ont vaincu les Bleues, il y a un mois et demi en finale de l’Euro et elles les avaient privées de bronze aux Jeux de Rio en 2016, lors du match pour la 3e place.

La pivot Sandrine Gruda, seule Française à surnager face aux Japonaises (18 pts), a elle appelé ses coéquipières à « ne pas perdre d’énergie à ressasser la défaite. Ca sert à rien de se flageller sur les pertes de balle ou les shoots manqués ». « L’idée est de laisser derrière nous tout sentiment négatif, en étant tournées dans l’analyse du prochain match et la compréhension de ce que les Serbes vont proposer, pour savoir quelle tactique leur opposer », a-t-elle ajouté.