« Il en reste un à jouer », a rappelé Nicolas Batum, capitaine de l’Équipe de France de basket, après la victoire des Bleus contre la Slovénie jeudi qui leur assure une médaille et un choc contre les États-Unis samedi en finale des Jeux olympiques de Tokyo.

« Il ne faut pas qu’on fasse cette erreur qu’on a faite il y a dix ans », a déclaré Batum en référence à l’Euro-2011 lorsque les Bleus s’étaient inclinés dans leur dernier match. Cette année-là, « on bat la Russie, on est heureux et après on fait un non-match contre l’Espagne en finale. » Héroïque en fin de match, l’ailier a permis aux Bleus de maîtriser la superstar slovène Luka Doncic, et sait qu’il va devoir rééditer cette performance en finale contre les États-Unis de Kevin Durant.

« J’en ai un peu (bavé) ce soir avec Luka… Je me retape l’autre dans deux jours », a-t-il lancé. « Ils vont être prêts, ils mettent pas mal de grosses claques à tout le monde en ce moment. A nous d’être prêts, de se battre, de combattre, et on sait jamais ce qui peut se passer sur un match de basket. J’ai eu une grosse saison, je n’ai eu que six jours de repos entre la finale de conférence (avec les Los Angeles Clippers) et les JO. Mais je ne vais pas me plaindre de jouer une finale de conférence et de jouer les meilleurs joueurs du monde. Donc je suis juste heureux de vivre ça et d’amener ça à la France », a-t-il savouré.