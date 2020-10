Encore une défaite pour LDLC ASVEL cette saison. Ce dimanche, les Villeurbannais ont été battu par la JL Bourg sur le score de 104 à 102 après prolongation.

Coaché par TJ Parker, le club de la région lyonnaise s’est inclinée face à Bourg-en-Bresse au terme d’un match de très haut niveau avec deux équipes qui se sont rendus coups pour coups. Les locaux ont manqué leur entame de match et l’absence de Guerschon Yabusele a vraiment pesée. La JL Bourg a pu compter sur trois joueurs, Danilo Andusic (22 points), Zachery Peacock (22 points) ainsi que Zach Wright (21 points) pour remporter un succès important dans la course aux Playoffs. En face, l’ASVEL a tenu le choc avec les 22 unités d’Antoine Diot et les 12 points de David Lighty.