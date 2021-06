Nouveau titre de champion de France pour LDLC ASVEL ce samedi après-midi en finale du championnat de France de basket. Les hommes de TJ Parker, frère de Tony s’imposent sur le score de 87 à 74.

JDA Dijon – LDLC ASVEL 74-87 : Favori dès le départ, l’ASVEL a été très sérieuse à l’image des deux stars américaines David Lighy et Norris Cole. Avec plus de 40 points à eux deux, ils ont porté leur équipe pour remporter un nouveau titre de champion de France et ainsi conserver son graal. Contre une équipe surprise de la JDA Dijon, qui disputait la toute première finale de son histoire, les Lyonnais ont été impeccables en tombant sur un adversaire en difficulté et sous pression. David Holston passé à côté de son rendez-vous avec 5 petits points, c’est Vanwijn qui a tenté le tout pour le tout avec 19 points, mais insuffisant pour offrir la victoire à ses partenaires.