Le club de Dijon a confirmé ce mardi la rupture de contrat de l’Américano-jamaïcain Sek Henry.

Annoncé positif lors d’un contrôle anti-dopage ce lundi, l’arrière américano-jamaïcain Sek Henry n’est plus un joueur de la JDA Dijon. Sur les réseaux sociaux, le club a confirmé cet après-midi avoir mis un terme au contrat du basketteur de 34 ans, arrivé cet été en provenance du club turc de Pnar Karyaka.

Formé aux USA, Sek Henry était notamment passé par Pau-Orthez et Gravelines-Dunkerque en 2016-2017. Cette saison, en six rencontres de Betclic Elite, il affichait une moyenne de 13,2 points. En 2014, il avait déjà écopé de six mois de suspension pour dopage. Il risque donc logiquement une nouvelle sanction plus sévère.