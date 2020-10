Les basketteuses du Seattle Storm ont remporté le titre WNBA 3 victoires à 0 dans la série au meilleur des cinq matches après avoir battu ce mardi les Las Vegas Aces 92-59.

Seattle avait remporté vendredi et dimanche les deux premiers matches, 93-80 et 104-91. L’équipe, qui a déjà été sacré en 2004, 2010 et 2018, égale désormais au nombre de titres en WNBA les Minnesota Lynx et les Houston Comets avec quatre trophées.

Breanna Stewart, auteure de 26 points, a été désignée meilleur joueuse

des Finales.