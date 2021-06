Zeljko Obradovic, l’entraîneur le plus titré d’Europe avec neuf Euroligues gagnées dans cinq clubs différents, va reprendre les rênes de son clubs de coeur, le Partizan Belgrade, a annoncé le club vendredi.

Obradovic, 61 ans, a passé la plus grande partie de sa carrière de joueur au Partizan (184-1991) puis il a remporté sa première Euroligue dans ce club serbe en 1992 en tant qu’entraîneur. Également sélectionneur de la Yougoslavie puis de la Serbie-Monténégro au tournant des années 1990 et 2000, il a encore gagné l’Euroligue avec la Juventud Badalone, le Real Madrid, le Panathinaikos et le Fenerbahçe Istanbul (2017), son dernier club en date.