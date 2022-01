À cause d’un trop grands nombre de cas positifs au Covid-19 dans les effectifs, l’Euroligue a annoncé le report de trois matchs de la 19e journée.

Le calendrier européen est encore chamboulé à cause de la pandémie de Covid-19. Ce lundi, l’Euroligue a en effet confirmé le report de trois rencontres de la 19e journée : Berlin-Panathinaïkos, programmée jeudi 6 janvier, et Anadolu Efes Istanbul-Bayern Munich et Kaunas-Olympiakos, programmées vendredi 7 janvier.

Une fois n’est pas coutume, ce sont les clubs qui ont demandé la suspension de ces rencontres en raison d’un trop grand nombre de cas positifs dans les effectifs. Ainsi, le Panathinaïkos, l’Efes et l’Olympiakos ne disposaient plus de huit joueurs aptes à jouer, le minimum requis par le protocole sanitaire de l’épreuve continentale.