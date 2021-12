Le meneur de jeu français du Fenerbahçe est devenu le numéro de l’histoire de l’Euroligue à l’évaluation.

Lors de la victoire de son équipe face à Monaco (96-86), Nando De Colo a signé un match à 14 d’évaluation. Le meneur de jeu de 34 ans a réalisé un match plein avec 15 points à 4/6 aux tirs, 4 passes et 2 interceptions en 26 minutes. Grâce à cette bonne note pour son 237e match en carrière, il a porté son total à l’évaluation cumulée à 4 184. Il a ainsi dépassé le récent retraité Vassilis Spanoulis et est devenu le meilleur joueur de l’histoire de l’Euroligue à l’évaluation cumulée. L’international français entre donc encore un peu plus dans l’histoire du basket européen, lui qui a déjà été MVP de l’Euroligue, deux fois champions d’Europe avec le CSKA Moscou…