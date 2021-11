Lyon-Villeurbanne réalise une excellent début de saison en Euroligue avec une belle sixième place. il sera désormais possible de voir leurs exploits en clair sur la chaine l’Equipe.

Bonne nouvelle pour les fans de basket. L’Euroligue et l’ASVEL débarquent en clair sur la chaîne l’Equipe avec dix matchs au programme. Et notamment une énorme affiche pour commencer puisque les hommes de Tj Parker recevront le 19 novembre, le finaliste de la précédente édition, le FC Barcelone. La plus prestigieuse des compétitions européennes n’était pas diffusée en France cette année. « L’Equipe diffusera au moins un match de saison régulière par journée, plus les play-offs et les matches du Final Four« , indique l’Euroligue dans un communiqué.

En outre, L’Equipe diffusera cinq matches des quarts de finale de play-offs, une des demi-finales et la finale, a détaillé Jérôme Saporito à l’AFP. « C’est un lourd investissement pour la chaîne. Mais il s’agit de la plus belle compétition du basket européen. Et Villeurbanne, entre son président Tony Parker et son entraîneur TJ Parker, offre deux personnages charismatiques en plus de porter un projet ambitieux » indique le le directeur du pôle TV de l’Equipe.