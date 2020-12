L’ailier de l’Asvel Lyon-Villeurbanne William Howard sera absent trois semaines pour une lésion musculaire à une hanche, a annoncé le club ce mardi.

Le joueur, blessé lors de la rencontre contre le Bayern Munich perdue vendredi (76-62) pour le compte de l’Euroligue, était absent ce lundi contre Le Portel en championnat de France Elite (remporté par l’Asvel 101-66).

Par conséquent, William Howard manquera les quatre prochains matches d’Euroligue, contre le Maccabi Tel Aviv ce mercredi, Khimki Moscou le 18

décembre, le CSKA Moscou le 22 décembre et à Istanbul contre Fenerbahçe le 30 décembre. Il ne sera pas non plus disponible contre Gravelines-Dunkerque en championnat de France, le 26 décembre.