L’AS Monaco basket s’est inclinée ce vendredi sur le score de 78 à 66 face à l’équipe espagnole de Vitoria Baskonia.

Les partenaires de Mike James auteur de 18 points n’ont pas pu résister aux Espagnols qui l’emportent au final avec 12 points d’avance. Le meilleur marqueur de la partie est italien et se nomme Simone Fontecchio avec 20 points bien aidé par les 14 points de Landry Nnoko et les 12 de Jayson Granger et Steven Enoch. Pour Monaco, avec Mike James, c’est Danilo Andjusic qui a tenu la baraque avec 15 unités mais insuffisant. Troisième défaite de suite pour le club de la Principauté qui tentera de se rattraper dans 4 jours avec la réception des Serbes de l’Etoile rouge de Belgrade.