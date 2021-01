Victoire écrasante pour les Turcs de l’Anadolu Efes Istanbul ce soir face à LDLC Asvel sur le score de 102 à 80. Un match à oublier pour les joueurs de Jeep Elite.

ASVEL – Anadolu EFES Istanbul 80 – 102 : l’ASVEL a coulé sur le parquet de l’Astroballe ce soir avec une nouvelle défaite 102 à 80 contre une des meilleures équipes d’Europe. Face à l’Anadolu Efes Istanbul, les Villeurbannais n’ont rien pu faire en tombant sur une équipe bien trop forte portée par les 23 points de Micic, les 16 de Larkin et Singleton. En face, l’ASVEL a tenu le choc un petit moment grâce à Norris Cole (22 points) mais la défense française a été bien trop friable pour attendre quelque chose.

Avec cette nouvelle défaite, la 12e de la saison, l’ASVEL se retrouve 17e et avant dernier et devra se rattraper dès son prochain match sur le terrain du Panathinaïkos en Grèce. De son côté, l’Anadolu est 9e avec un bilan équilibré de 9 victoires et 9 défaites.